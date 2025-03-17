Джоуи Боса: «Джош Аллен написал мне, что мы можем войти в историю «Баффало»

Новый пас-рашер «Баффало Биллс» рассказал, что квотербек Джош Аллен сразу после подписания контракта отправил ему сообщение о важности завоевания чемпионского титула.

«Мы можем сделать что-то особенное. Джош написал мне, что, если мы выполним задуманное, нас запомнят здесь навсегда. Весь смысл в победах, в чемпионстве, и именно ради этого сюда приходят игроки», — сказал Боса.

По его словам, важную роль в его решении присоединиться к «Биллс» сыграли Аллен, главный тренер Шон Макдермотт и атмосфера в клубе, где все сосредоточены на одной цели.

«Играть с таким квотербеком, как Джош, работать с таким тренером, как Макдермотт — это правильная ситуация для меня, правильная атмосфера. Я чувствую, что в Баффало все нацелены на одно — победу. Команда была близка к этому, и давно пора сделать последний шаг», — добавил Боса.

За последние три сезона Боса пропустил 23 матча и играл меньше снэпов, чем в начале карьеры. Однако он уверен, что здоровье не помешает ему в новом клубе.

«Последние годы были непростыми, но я знаю, что, когда я здоров и на поле, я играю на высоком уровне», — отметил Боса.