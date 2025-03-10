«Баффало» продлил контракт с Джошем Алленом на рекордные $330 млн
Квотербек Джош Аллен согласовал с «Баффало Биллс» рекордный шестилетний контракт на $330 млн, рассчитанный до конца сезона-2030. По информации инсайдера ESPN Адама Шефтера, сделка включает $250 млн гарантированных.
Это крупнейшая сумма гарантированных выплат в истории НФЛ.
Аллен, признанный MVP лиги в 2024 году, стал первым игроком в истории НФЛ, набравшим как минимум 25 пасовых тачдаунов, 10 выносных тачдаунов и менее 10 перехватов за сезон. Он завершил год с 28 пасовыми тачдаунами, 12 тачдаунами на выносе и 6 перехватами.
Аллен привел «Баффало» к шести подряд победам в дивизионе Восток АФК.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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