«Баффало» продлил контракт с Джошем Алленом на рекордные $330 млн

Квотербек Джош Аллен согласовал с «Баффало Биллс» рекордный шестилетний контракт на $330 млн, рассчитанный до конца сезона-2030. По информации инсайдера ESPN Адама Шефтера, сделка включает $250 млн гарантированных.

Это крупнейшая сумма гарантированных выплат в истории НФЛ.

Аллен, признанный MVP лиги в 2024 году, стал первым игроком в истории НФЛ, набравшим как минимум 25 пасовых тачдаунов, 10 выносных тачдаунов и менее 10 перехватов за сезон. Он завершил год с 28 пасовыми тачдаунами, 12 тачдаунами на выносе и 6 перехватами.

Аллен привел «Баффало» к шести подряд победам в дивизионе Восток АФК.