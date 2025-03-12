«Баффало Биллс» подписали Джоуи Босу на годичный контракт за $12,6 млн

Ди-энд Джоуи Боса заключил с «Баффало Биллс» контракт на один год на сумму $12,6 млн, сообщает ESPN.

На прошлой неделе «Лос-Анджелес Чарджерс» расстались с Босой, прекратив сотрудничество с защитником после восьми сезонов в команде. В первые шесть лет в НФЛ он четыре раза участвовал в Матче звезд, но затем пропустил много игр из-за травм. В 2024 году Боса вновь получил приглашение на Матч звезд в качестве альтернативного участника.

Боса усилит линию защиты «Баффало», где составит дуэт с Грегом Руссо, недавно продлившим контракт на четыре года. Ранее «Биллс» отчислили Вона Миллера, сэкономив $8,4 млн под потолком зарплат, а также пересмотрели контракт ди-тэкла Эда Оливера.

Подписание Босы стало частью обновления защитной линии «Биллс», которая в прошлом сезоне испытывала сложности с давлением на квотербека. В 2024 году команда сделала 39 сэков, что на 15 меньше, чем в 2023-м. Генменеджер «Баффало» Брэндон Бин подчеркивал важность работы в этом направлении при формировании состава.

Боса был выбран под третьим номером драфта-2016 и стал лучшим новичком года в защите. В 2020 году он продлил контракт с «Чарджерс» на пять лет и $135 млн, однако за последние три сезона из-за травм сыграл всего 28 матчей. В регулярных сезонах он провел 107 игр, сделав 72 сэка — второй результат в истории клуба.