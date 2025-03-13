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«Сан-Франциско» подписал Мака Джонса на два года

Квотербек Мак Джонс подписал с «Сан-Франциско Фотинайнерс» контракт на два года на сумму $7 млн, из которых $5 млн гарантированы. С учетом бонусов его заработок может достигнуть $11,5 млн, сообщает NBC Sports.

В 2021 году «Фотинайнерс» рассматривали вариант выбора Джонса под третьим номером на драфте, но тогда отдали предпочтение Трею Лэнсу. Джонс же был выбран «Нью-Ингленд Пэтриотс» под 15-м номером. В дебютном сезоне он попал в Матч звезд, однако затем его карьера пошла на спад. В 2024 году «Пэтриотс» обменяли его в «Джексонвилл Джегуарс», где он провел один сезон и вышел на рынок свободных агентов.

Подписание Джонса совпало с переговорами «Сан-Франциско» о новом контракте для Брока Парди. У Парди остается один год по действующему соглашению, и команда рассматривает различные варианты его продления. Джонс, связанный контрактом до 2026 года, дает клубу дополнительную гибкость на случай, если переговоры затянутся.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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