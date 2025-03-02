«Сан-Франциско» готов обменять Брэндона Айюка
«Сан-Франциско Фотинайнерс» открыты к переходу ресивера Брэндона Айюка, сообщает NFL Network.
Генеральный менеджер команды Джон Линч отметил, что клуб регулярно получает запросы по ведущим игрокам. Он подчеркнул, что «Фотинайнерс» входят в число самых активно тратящих на зарплаты команд в лиге, но считают необходимым омолодить состав. У команды четыре выбора в топ-100 драфта.
Айюк подписал четырехлетний контракт на $120 млн в прошлое межсезонье, однако сезон-2024 для него завершился досрочно из-за разрыва крестообразных связок колена. В двух предыдущих сезонах он был лидером команды по ярдам на приеме.
«Сан-Франциско» ведет переговоры о продлении контракта квотербека Брока Парди. Ранее клуб обменял ресивера Дибо Сэмюэла в «Вашингтон».
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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