«Сан-Франциско» готов обменять Брэндона Айюка

«Сан-Франциско Фотинайнерс» открыты к переходу ресивера Брэндона Айюка, сообщает NFL Network.

Генеральный менеджер команды Джон Линч отметил, что клуб регулярно получает запросы по ведущим игрокам. Он подчеркнул, что «Фотинайнерс» входят в число самых активно тратящих на зарплаты команд в лиге, но считают необходимым омолодить состав. У команды четыре выбора в топ-100 драфта.

Айюк подписал четырехлетний контракт на $120 млн в прошлое межсезонье, однако сезон-2024 для него завершился досрочно из-за разрыва крестообразных связок колена. В двух предыдущих сезонах он был лидером команды по ярдам на приеме.

«Сан-Франциско» ведет переговоры о продлении контракта квотербека Брока Парди. Ранее клуб обменял ресивера Дибо Сэмюэла в «Вашингтон».