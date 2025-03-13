«Нью-Йорк Джетс» отчисляют Аарона Роджерса

«Нью-Йорк Джетс» отчисляют квотербека Аарона Роджерса после официального начала нового сезона НФЛ, сообщает ESPN. Решение приведет к $49 млн неиспользуемых средств в платежной ведомости клуба.

Роджерс рассматривает варианты продолжения карьеры, включая переход в «Питтсбург Стилерс» или «Нью-Йорк Джайентс». Также квотербек может объявить о завершении карьеры. Когда он примет решение, неизвестно. По данным ESPN, он возьмет паузу на размышления.

«Джетс» расстаются с ним спустя два сезона. В первом драйве дебютного матча регулярного чемпионата-2023 он порвал ахилл и пропустил весь сезон. В 2024 году Роджерс сыграл во всех 17 матчах, вошел в топ-10 НФЛ по пасовым ярдам и тачдаунам, но при этом оказался среди лидеров лиги по количеству передач, что снизило общий процент результативности.

После завершения сезона Роджерс заявлял в The Pat McAfee Show, что не определился с будущим, но в случае продолжения карьеры предпочел бы остаться в команде. Однако «Нью-Йорк» решил двигаться в другом направлении.

Клуб уже начал перестройку состава, подписав двухлетний контракт с квотербеком Джастином Филдсом.