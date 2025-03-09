«Миннесота» не рассчитывает сохранить Сэма Дарнолда на следующий сезон. Клуб считается скрытым претендентом на подписание Аарона Роджерса
После обмена Джино Смита в «Лас-Вегас», вероятность возвращения Сэма Дарнолда в «Миннесота Вайкингс» значительно снизилась, сообщает NFL Network.
Дарнолд официально станет свободным агентом 12 марта, но с 10 марта команды смогут вести переговоры с игроками в рамках разрешенного периода переговоров.
В «Миннесоте» остается Джей Джей Маккарти, выбранный под 10-м номером на драфте-2024. Он пропустил сезон из-за травмы колена, но ожидается, что весной получит медицинское разрешение на тренировки. В клубе рассматривают возможность приобретения еще одного квотербека, сообщает инсайдер Том Пелиссеро.
Квотербек Аарон Роджерс рассматривает возможность подписания контракта с «Нью-Йорк Джайентс», но «Миннесота Вайкингс» остается теневым претендентом, сообщает NFL Media.
По информации источников, Роджерс согласится на переход в «Миннесоту» только в статусе игрока стартового состава. Это может осложнить ситуацию для Джей Джея Маккарти, которому в таком случае придется принять статус дублера.
Дарнолд провел лучший сезон в карьере, подписав однолетний контракт с «Вайкингс». В 2024 году он набрал 4 319 пасовых ярдов, 39 тачдаунов при 66,2% точности передач. Команда завершила регулярный чемпионат с результатом 14–3, но Дарнолд неудачно провел концовку: поражение от «Детройта» в 18-м туре и вылет в раунде уайлд-кард от «Лос-Анджелеса».
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