НФЛ распределила 35 компенсационных выборов перед драфтом

Лига объявила о распределении 35 компенсационных выборов между 15 командами на драфте-2025, сообщает NBC Sports.

Дополнительные выборы в третьем раунде получили «Миннесота Вайкингс» (97-й общий), «Майами Долфинс» (98-й), «Нью-Йорк Джайентс» (99-й), «Сан-Франциско Фотинайнерс» (100-й), «Лос-Анджелес Рэмс» (101-й) и «Детройт Лайонс» (102-й).

Больше всего компенсационных пиков получили «Балтимор Рейвенс», «Даллас Каубойс» и «Майами» — по четыре. У «Лос-Анджелес Чарджерс», «Сан-Франциско» и «Сиэтл Сихокс» по три дополнительных выбора. Два компенсационных пика получили «Баффало Биллс», «Кливленд Браунс», «Канзас-Сити Чифс» и «Лас-Вегас Рейдерс», а «Грин-Бэй Пэкерс», «Миннесота» и «Джайентс» получили по одному.

Компенсационные пики распределяются среди команд, которые потеряли больше свободных агентов, чем приобрели в предыдущем году. Их положение в драфте — с третьего по седьмой раунд — определяется на основе уровня потерянных игроков.

Кроме стандартных 32 компенсационных выборов, по одному дополнительному пику получили «Сан-Франциско», «Лос-Анджелес Рэмс» и «Детройт» в рамках поправки 2020 года к коллективному соглашению НФЛ, направленной на поддержку разнообразия и продвижение представителей меньшинств на руководящие позиции.