Трэвис Хантер хочет в НФЛ проводить 100% розыгрышей в защите и нападении

Ди-бек и ресивер университета Колорадо Трэвис Хантер намерен продолжить карьеру в НФЛ сразу на двух позициях — так же, как он играл в студенческом футболе. На съезде скаутов в Индианаполисе он заявил, что хочет выходить на поле в каждом розыгрыше нападения и защиты, хотя осознает, что решение останется за клубом.

«Я просто другой. Я знаю, что могу это делать. В колледже мы практически не получали пауз, а в НФЛ их больше. Я много работаю над восстановлением, просто люди этого не видят», — сказал Хантер.

При этом в НФЛ почти никто не играл на двух позициях на постоянной основе со времен 1960-х. Аналитики драфта сомневаются, что даже такой талантливый игрок сможет сохранить эффективность при столь высокой нагрузке.

Клубы рассматривают разные варианты его использования. В «Браунс» его видят в первую очередь ресивером, в «Тайтенс» — корнербеком с возможностью выхода в нападении. В «Пэтриотс» считают, что одна из позиций должна быть основной, а вторая вспомогательной.

Драфт НФЛ пройдет с 24 по 26 апреля 2025 года в Грин-Бэй, штат Висконсин. По прогнозам аналитиков, Хантер будет выбран в топ-3.