Ди-энд «Техас А&М» Шемар Стюарт подтвердил статус одного из самых атлетичных игроков на съезде скаутов в Индианаполисе.

При сдаче нормативов Стюарт (198 см, 121 кг) прыгнул в высоту на 102 см, в длину — на 3,33 м, а 40 ярдов пробежал за 4,57 секунды. В истории съезда скаутов это один из лучших результатов среди защитников весом более 120 кг.

В официальном аккаунте НФЛ в соцсетях сравнили выступление Стюарта с другим выпускником «Техас А&М» — Майлсом Гарреттом, выбранным под первым номером драфта 2017 года.

Позиционные упражнения игрок выполнять не стал. Как сообщил NFL Network, Стюарт повредил заднюю поверхность бедра во время 40-ярдового забега. Однако его выступление в Индианаполисе, в сочетании с успешным Сениор Боулом, по мнению аналитиков драфта, укрепляет его шансы на выбор в середине первого раунда.