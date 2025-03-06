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«Чарджерс» отчислили Джоуи Босу

«Лос-Анджелес Чарджерс» объявили об отчислении ди-энда Джоуи Босы, которого выбрали под третьим номером на драфте-2016.

12 марта Боса должен был получить бонус в $12,36 млн. Теперь он сможет выйти на рынок свободных агентов, пока у команд еще есть место под потолком зарплат.

В прошлом году Боса согласился на снижение зарплаты, чтобы избежать отчисления. Он сыграл 14 матчей (9 в старте), сделал 5 сэков и в пятый раз в карьере попал в Матч звезд.

За девять сезонов в НФЛ он записал на свой счёт 72 сэка, но постоянные травмы мешали ему добиться большего. Полностью без пропусков защитник провел только два сезона.

Следующим ветераном на выход из «Чарджерс» может стать Калил Мак — его контракт истекает на следующей неделе.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
logoДжоуи Боза
logoЛос-Анджелес Чарджерс
logoНФЛ
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