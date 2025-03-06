«Сиэтл» отчислил Тайлера Локетта. Ди Кей Меткаф запросил обмен в другую команду

«Сиэтл Сихокс» отчислят опытного принимающего Тайлера Локетта, который занимает второе место в истории клуба по количеству приемов.

32-летний Локетт подтвердил новость в соцсетях, поблагодарив болельщиков и организацию за годы, проведенные в команде. В прошлом сезоне он отыграл наименее продуктивный сезон с 2017 года, набрав 600 ярдов и два тачдауна.

Клуб сэкономит $17 млн, но потеряет $13,9 млн в неиспользуемых средствах. Ранее «Сихокс» освободили еще $27 млн под потолком зарплат, расставшись с четырьмя игроками.

Локетт не собирается завершать карьеру и намерен выступать в 2025 году. В концовке сезона он опроверг слухи о спаде формы, отметив, что его меньшая роль в нападении связана с изменением командной стратегии, а не с ухудшением игровых качеств.

Другой ресивер «Сиэтл Сихокс» Ди Кей Меткаф попросил об обмене, сообщает инсайдер ESPN Адам Шефтер со ссылкой на источник внутри клуба.

Меткаф, двукратный участник Матча звезд, в прошлом сезоне сделал 66 приемов на 992 ярда. Он провёл в составе «Сихокс» шесть сезонов после того, как команда выбрала его во втором раунде драфта-2019. За карьеру 27-летний Меткаф набрал 6 324 ярда и 48 тачдаунов на 438 приемах.