«Сиэтл» установил цену на Ди Кея Меткафа — выбор в первом и третьем раундах драфта

«Сиэтл Сихокс» готовят перестановки в корпусе ресиверов: на этой неделе клуб расстался с Тайлером Локеттом и теперь работает над обменом Ди Кея Меткафа. По информации ESPN, игрок запросил обмен и хочет выступать за клуб, претендующий на титул.

Как сообщает The Athletic, «Сиэтл» рассчитывает получить за звездного ресивера выборы в первом и третьем раундах драфта. Однако это не единственное условие сделки.

Помимо демонстрации чемпионских амбиций потенциальный покупатель должен быть готов согласовать с Меткафом новый контракт. У 27-летнего ресивера остался последний год по трехлетнему соглашению на $72 млн, и он рассчитывает на зарплату $30 млн в год, что сделает его пятым в списке самых высокооплачиваемых ресиверов лиги.

В прошлом сезоне Меткаф сделал 66 приемов на 992 ярда и 5 тачдаунов. Он также вошел в историю, став всего шестым ресивером, набиравшим не менее 900 ярдов в каждом из первых шести сезонов карьеры — наряду с Терри Маклорином, Майком Эвансом, Эй Джеем Грином, Рэнди Моссом и Джерри Райсом.