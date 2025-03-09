Майлс Гарретт и «Кливленд» согласовали условия рекордного контракта

«Кливленд Браунс» и пас-рашер Майлс Гарретт договорились о рекордном продлении контракта, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

Новое соглашение рассчитано до 2030 года и средняя зарплата составит 40 млн долларов в год. В контракте также предусмотрены гарантии на 123,5 млн долларов и полный запрет на обмен, что делает Гарретта самым высокооплачиваемым не-квотербеком в истории НФЛ.

Агент игрока Николь Линн и генеральный менеджер «Браунс» Эндрю Берри завершили переговоры в воскресенье.

Соглашение было достигнуто спустя два дня после сообщений о том, что владелец «Браунс» Джимми Хэслем отказался встретиться с Гарреттом по поводу возможного обмена.

По информации источников, Гарретт просил обмен ещё в начале февраля, желая перейти в клуб-претендент на чемпионский титул, но руководство категорически отказалось его отпускать.