Власти Кливленда подали в суд на «Браунс» из-за строительства нового стадиона

Город Кливленд, штат Огайо, направил судебный иск против местного клуба НФЛ «Браунс».

Владельцы «Браунс» Ди и Джимми Хэслем планируют построить новый стадион за $2.4 млрд в пригороде Кливленда и перевезти туда команду по окончании срока аренды нынешнего стадиона команды.

Сейчас «Браунс» играют на стадионе «Хантингтон Бэнк Филд», располагающимся в центре города на побережье озера Эри. Срок аренды истекает после сезона 2028 года.

В Кливленде считают, что переезд команды на стадион в пригороде нанесет удар по экономике города.

В 1995 году владелец «Браунс» Арт Моделл перевез команду в Балтимор, но по соглашению с НФЛ переименовал ее в «Рейвенс».

В 1999 году в Кливленде была восстановлена команда под прежним названием.