Власти Кливленда подали в суд на «Браунс» из-за строительства нового стадиона
Город Кливленд, штат Огайо, направил судебный иск против местного клуба НФЛ «Браунс».
Владельцы «Браунс» Ди и Джимми Хэслем планируют построить новый стадион за $2.4 млрд в пригороде Кливленда и перевезти туда команду по окончании срока аренды нынешнего стадиона команды.
Сейчас «Браунс» играют на стадионе «Хантингтон Бэнк Филд», располагающимся в центре города на побережье озера Эри. Срок аренды истекает после сезона 2028 года.
В Кливленде считают, что переезд команды на стадион в пригороде нанесет удар по экономике города.
В 1995 году владелец «Браунс» Арт Моделл перевез команду в Балтимор, но по соглашению с НФЛ переименовал ее в «Рейвенс».
В 1999 году в Кливленде была восстановлена команда под прежним названием.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем