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Действующий защитник года Майлс Гарретт запросил обмен из «Кливленда»

Ди-энд «Кливленд Браунс» Майлс Гарретт официально запросил обмен в другую команду.

«Моей целью не было попасть из «Кливленда» в Зал славы, моей целью всегда было бороться и выиграть Супербоул», — объяснил Гарретт.

29-летний Гарретт только что завершил седьмой сезон подряд с двузначным количеством сэков. За карьеру он 4 раза попадал в первую символическую сборную.

В 2020 году Гарретт подписал 5-летний контракт на $125 млн. В следующем сезоне его контракт займет $19.7 млн под потолком зарплат, а в сезоне 2026 года — $20.4 млн.

После выбора Гарретта на драфте 2017 года «Браунс» дважды выходили в плей-офф — по итогам сезонов 2020 и 2023 годов.

Прошлый сезон команда завершила с результатом 3–14.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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