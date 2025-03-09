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Новичок «Канзас-Сити» Зейвьер Уорти арестован в Техасе по обвинению в нападении

Ресивер «Канзас-Сити Чифс» Зейвьер Уорти был арестован в штате Техас по обвинению в нападении, сообщает NBC Sports со ссылкой на данные онлайн-реестра округа Уильямсон.

Инцидент произошел в пятницу. В обвинении указано «нападение на члена семьи или домочадца с препятствованием дыханию/кровообращению».

Позднее стало известно, что Уорти не будут предъявлены обвинения в совершении преступления.

«После дополнительного расследования, проведенного управлением шерифа округа Уильямсон, и обсуждений с независимым свидетелем, а также с господином Уорти и его адвокатами, было принято решение не возбуждать дело на данном этапе. Однако, если появятся новые сведения, указывающие на наличие оснований для обвинения, дело может быть передано в суд присяжных», — говорится в заявлении прокурора.

В дебютном сезоне за «Чифс» Уорти набрал 638 ярдов и 6 тачдаунов на приеме. В трех матчах плей-офф он добрал еще 287 ярдов и 3 тачдауна.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
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