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Никто из ресиверов на съезде скаутов не побил рекорд Зейвьера Уорти на 40 ярдах. Ближе всех оказался его бывший одноклубник

Ресивер университета Техаса Айзея Бонд не сумел выполнить свое обещание побить рекорд 40-ярдового забега на съезде скаутов. Его официальное время — 4.39 секунды, что значительно уступает результату бывшего игрока команды Зейвьера Уорти (4.21 секунды).

Бонд заявлял, что рассчитывает пробежать за 4.20 или быстрее, но его первая попытка была зафиксирована на отметке 4.41 секунды. Во второй он улучшил время, но лишь незначительно.

Лучший результат дня среди принимающих показал другой ресивер университета Техаса — Мэттью Голден. Он преодолел дистанцию за 4.29 секунды, что стало восьмым показателем на съездах скаутов с 2013 года. Голден перешел в университет Техаса из университета Хьюстона перед сезоном-2024 и стал лидером команды по ярдам на приеме (987) и тачдаунам (9).

Ранее подобные амбиции выражал и раннинбек университета Техаса Джейдон Блу, но его результат (4.38) также не приблизился к рекорду. После забегов Уорти опубликовал в соцсетях короткое послание Бонду и Блу: «Уважайте тех, кто был до вас».

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoЗейвьер Уорти
logoНФЛ
съезд скаутов
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