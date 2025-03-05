«Канзас-Сити» обменяет четырехкратного чемпиона Супербоула Джо Туни в «Чикаго»

«Канзас-Сити Чифс» договорились об обмене гарда Джо Туни в «Чикаго Беарс». По информации инсайдера NFL Media Иэна Рапопорта, взамен «Чифс» получат выбор в четвертом раунде драфта-2026.

Обмен позволит «Канзас-Сити» сэкономить $16 млн под потолком зарплат. У Туни остается последний год по действующему контракту, согласно которому он должен был заработать $15,5 млн оклада.

32-летний линейный подписал контракт с «Чифс» в 2021 году после пяти лет в «Нью-Ингленде». Он четырежды выигрывал Супербоул — дважды с «Пэтриотс» (LI, LIII) и дважды с «Чифс» (LVII, LVIII).

В прошлом сезоне квотербек «Чикаго» Кейлеб Уильямс попадал под сэк чаще всех остальных квотербеков (68 раз).