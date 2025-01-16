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Тренеру «Чарджерс» Джиму Харбо в межсезонье проведут две операции

Главный тренер «Лос-Анджелес Чарджерс» Джим Харбо по завершении сезона ляжет под нож хирурга.

61-летнему специалисту проведут абляцию сердца и операцию по замене тазобедренного сустава.

В игре 6-го тура регулярки у Харбо зафиксировали аритмию сердца. Из-за проблем с бедром тренер хромает при ходьбе.

Джим Харбо возглавил «Чарджерс» в прошлое межсезонье и в первый же сезон вывел команду в плей-офф с результатом 11–6. Столько побед в регулярке «Чарджерс» не одерживали с сезона 2018 года.

В первом раунде плей-офф «Чарджерс» уступили «Хьюстон Тексанс» на выезде — 12:32.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
logoЛос-Анджелес Чарджерс
logoНФЛ
logoДжим Харбо
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