Тренеру «Чарджерс» Джиму Харбо в межсезонье проведут две операции

Главный тренер «Лос-Анджелес Чарджерс» Джим Харбо по завершении сезона ляжет под нож хирурга.

61-летнему специалисту проведут абляцию сердца и операцию по замене тазобедренного сустава.

В игре 6-го тура регулярки у Харбо зафиксировали аритмию сердца. Из-за проблем с бедром тренер хромает при ходьбе.

Джим Харбо возглавил «Чарджерс» в прошлое межсезонье и в первый же сезон вывел команду в плей-офф с результатом 11–6. Столько побед в регулярке «Чарджерс» не одерживали с сезона 2018 года.

В первом раунде плей-офф «Чарджерс» уступили «Хьюстон Тексанс» на выезде — 12:32.