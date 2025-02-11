Владелец «Фотинайнерс»: «Мы хотим, чтобы Брок Парди играл у нас долгие годы»

Владелец «Сан-Франциско Фотинайнерс» Джед Йорк высказался о продлении контракта с квотербеком Броком Парди.

«Мы хотим, чтобы Брок был здесь долгие годы, и приложим все усилия для этого. Брок — удивительный человек. Я очень жду нашего долгосрочного сотрудничества», — сказал Йорк.

Парди был выбран под последним выбором на драфте НФЛ 2022 года и обходился клубу дешевле $1 млн в год.

В это межсезонье Парди впервые может претендовать на новый контракт, хотя нынешний действует еще год.