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Том Брэди встретился с Мэттью Стэффордом после того, как «Рэмс» дали квотербеку разрешение на переговоры с другими клубами

Квотербек «Рэмс» Мэттью Стэффорд получил разрешение на переговоры с другими клубами.

По данным NFL Network, миноритарный владелец «Рейдерс» Том Брэди и Стэффорд незапланированно пересеклись на лыжном курорте в Монтане. Источники утверждают, что их разговор не был «глубоким» и не касался перехода квотербека в «Рейдерс». Однако ранее сообщалось, что Брэди уже участвовал в выборе нового главного тренера Пита Кэрролла и теперь также может влиять на комплектование состава.

В «Рэмс» не исключают возвращение Стэффорда, но пока не готовы брать на себя долгосрочные финансовые обязательства по контракту 36-летнего игрока. В то же время сам Стэффорд рассматривает повышение зарплаты после выхода в плей-офф в сезоне-2024.

Помимо «Рейдерс», интерес к квотербеку проявляют «Браунс», «Джайентс» и «Стилерс», сообщает Sports Illustrated.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: CBS Sports
logoТом Брэди
logoЛос-Анджелес Рэмс
logoНФЛ
logoЛас-Вегас
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