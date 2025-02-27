Том Брэди встретился с Мэттью Стэффордом после того, как «Рэмс» дали квотербеку разрешение на переговоры с другими клубами
Квотербек «Рэмс» Мэттью Стэффорд получил разрешение на переговоры с другими клубами.
По данным NFL Network, миноритарный владелец «Рейдерс» Том Брэди и Стэффорд незапланированно пересеклись на лыжном курорте в Монтане. Источники утверждают, что их разговор не был «глубоким» и не касался перехода квотербека в «Рейдерс». Однако ранее сообщалось, что Брэди уже участвовал в выборе нового главного тренера Пита Кэрролла и теперь также может влиять на комплектование состава.
В «Рэмс» не исключают возвращение Стэффорда, но пока не готовы брать на себя долгосрочные финансовые обязательства по контракту 36-летнего игрока. В то же время сам Стэффорд рассматривает повышение зарплаты после выхода в плей-офф в сезоне-2024.
Помимо «Рейдерс», интерес к квотербеку проявляют «Браунс», «Джайентс» и «Стилерс», сообщает Sports Illustrated.
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