У потенциального первого пика драфта-2025 Абдула Картера выявлена стрессовая реакция в стопе, возможна операция

Защитник «Пенн Стейт» Абдул Картер, которого называют претендентом на первый выбор на предстоящем драфте, может перенести операцию из-за стрессовой реакции в правой стопе. Об этом сообщает NFL Network со ссылкой на его агента Дрю Розенхауса.

Картер получил результаты медицинских тестов на съезде скаутов НФЛ, которые выявили проблему. По словам агента, у игрока есть два варианта: либо он пройдёт профилактическую операцию (восстановление займёт восемь недель), либо попробует выступить на открытой тренировке «Пенн Стейт» 28 марта, чтобы доказать, что хирургическое вмешательство не требуется.

Решение о дальнейшем лечении будет принято в ближайшие дни. Розенхаус подчеркнул, что травма не повлияет на перспективы Картера на драфте:

«В любом случае, в худшем варианте, это не изменит его позицию. После общения с командами я уверен, что он будет выбран под первым номером», — заявил агент.

В сезоне-2024 Картер набрал 68 захватов, 24 захвата с потерей ярдов, 12 сэков и 2 спровоцированных фамбла за «Ниттани Лайонс».