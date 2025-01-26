Координатор нападения «Баффало» Джо Брэди отказался от идеи возглавить «Нью-Орлеан»
Координатор нападения «Баффало Биллс» Джо Брэди планирует продолжить работу в клубе.
Брэди снял свою кандидатуру из пула претендентов на пост главного тренера «Нью-Орлеан Сейнтс».
Под руководством 35-летнего специалиста «Биллс» в этом сезоне меньше всех допустили потерь мяча (8) и пропустили сэков (14). Также у «Баффало» второе нападение по результативности (30.9 очка за игру).
«Нью-Орлеан» остается последним клубом в НФЛ с вакансией главного тренера.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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