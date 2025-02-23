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«Лос-Анджелес Рэмс» разрешили Мэттью Стэффорду вести переговоры с другими клубами

Клуб НФЛ «Лос-Анджелес Рэмс» позволил 37-летнему квотербеку Мэттью Стэффорду и его агенту изучить рыночную стоимость, хотя команда не планирует расставаться с игроком. Этот шаг связан с переговорами по контракту: Стэффорд рассчитывает заработать больше $27 млн в сезоне-2025, которые остались у него по действующему соглашению.

Обмен Стэффорда позволил бы «Рэмс» сэкономить $27 млн под потолком зарплат, если он будет оформлен после 1 июня, или $23 млн в случае отчисления с аналогичным статусом. Однако в обоих вариантах клуб понесет значительные потери в виде неиспользуемых средств в течение двух следующих сезонов.

В регулярном сезоне-2024 Стэффорд набрал 3 762 ярда, 20 тачдаунов и 8 перехватов, а «Рэмс» закончили с результатом 10–7 и выиграли дивизион. В плей-офф команда прошла «Миннесоту», но уступила «Филадельфии» в дивизионном раунде.

Независимо от исхода переговоров, «Рэмс» могут усилить позицию квотербека. Джимми Гаропполо станет свободным агентом, а Стетсон Беннетт пока не провел ни одной игры в НФЛ. В распоряжении клуба 26-й пик драфта-2025 и $44.4 млн свободных средств под потолком зарплат.

За четыре сезона в «Лос-Анджелесе» Стэффорд набрал 14 700 ярдов, 95 тачдаунов и 44 перехвата. Он выиграл Супербоул LVI и один раз попал в Матч звезд.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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logoМэттью Стэффорд
logoЛос-Анджелес Рэмс
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