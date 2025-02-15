Обладатель приза Хайсмана Трэвис Хантер заявлен на съезд скаутов НФЛ как ди-бек

НФЛ опубликовала список из 329 футболистов, приглашенных на съезд скаутов, который пройдет в Индианаполисе с 24 февраля по 3 марта.

Трэвис Хантер из команды университета Колорадо попал в символическую сборную прошедшего студенческого сезона на двух игровых позициях — как корнербек и ресивер.

Ранее он заявлял, что хочет играть в НФЛ на обеих позициях.

В итоговом списке участников съезда скаутов Хантер указан как ди-бек.

В минувшем сезоне Хантер сделал 4 перехвата, сбил 11 передач и совершил 36 захватов. В нападении он поймал 96 передач на 1258 ярдов с 15 тачдаунами. По итогам сезона игрок стал обладателем приза Хайсмана.