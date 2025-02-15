Обладатель приза Хайсмана Трэвис Хантер заявлен на съезд скаутов НФЛ как ди-бек
НФЛ опубликовала список из 329 футболистов, приглашенных на съезд скаутов, который пройдет в Индианаполисе с 24 февраля по 3 марта.
Трэвис Хантер из команды университета Колорадо попал в символическую сборную прошедшего студенческого сезона на двух игровых позициях — как корнербек и ресивер.
Ранее он заявлял, что хочет играть в НФЛ на обеих позициях.
В итоговом списке участников съезда скаутов Хантер указан как ди-бек.
В минувшем сезоне Хантер сделал 4 перехвата, сбил 11 передач и совершил 36 захватов. В нападении он поймал 96 передач на 1258 ярдов с 15 тачдаунами. По итогам сезона игрок стал обладателем приза Хайсмана.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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