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Трэвис Хантер из университета Колорадо выиграл приз Хайсмана

Обладателем приза Хайсмана, главной индивидуальной награды в студенческом футболе, стал игрок «Колорадо Баффалос» Трэвис Хантер.

Хантер выступает за «Колорадо» на позициях корнербека и ресивера. Как корнербек он за сезон сбил 15 передач, сделал 4 перехвата и спровоцировал фамбл. В качестве ресивера Хантер поймал 92 передачи на 1,152 ярда с 14 тачдаунами.

В голосовании Хантер набрал 2,231 балл. Конкуренцию ему составили раннинбек «Бойзи Стейт» Эштон Дженти (2,017), квотербек «Орегона» Диллон Гэбриел (516) и квотербек «Майами» Кэм Уорд (229).

Трэвис Хантер выйдет на драфт НФЛ весной.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
драфт НФЛ
logoНСАА
университет Колорадо
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