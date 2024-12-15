Трэвис Хантер из университета Колорадо выиграл приз Хайсмана

Обладателем приза Хайсмана, главной индивидуальной награды в студенческом футболе, стал игрок «Колорадо Баффалос» Трэвис Хантер.

Хантер выступает за «Колорадо» на позициях корнербека и ресивера. Как корнербек он за сезон сбил 15 передач, сделал 4 перехвата и спровоцировал фамбл. В качестве ресивера Хантер поймал 92 передачи на 1,152 ярда с 14 тачдаунами.

В голосовании Хантер набрал 2,231 балл. Конкуренцию ему составили раннинбек «Бойзи Стейт» Эштон Дженти (2,017), квотербек «Орегона» Диллон Гэбриел (516) и квотербек «Майами» Кэм Уорд (229).

Трэвис Хантер выйдет на драфт НФЛ весной.