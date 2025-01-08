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Эштон Дженти объявил о выходе на драфт НФЛ

Раннинбек команды университета Бойзи Стейт Эштон Дженти заявил, что выходит на драфт НФЛ.

В прошедшем студенческом сезоне Дженти набрал 2,601 ярд на выносе — второй результат в истории после Барри Сандерса (2,628 ярдов в 1988 году).

В голосовании за приз Хайсмана Дженти занял второе место после Трэвиса Хантера из университета Колорадо.

«Бойзи Стейт» уступил «Пенн Стейт» в четвертьфинале студенческого плей-офф (14:31). Дженти в этом матче набрал 104 ярда за 30 попыток выноса.

Эксперты предсказывают Дженти выбор в первом раунде драфта. Чаще всего в мок-драфтах его отправляют в «Даллас Каубойс».

Драфт НФЛ пройдет 25–26 апреля.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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