Эштон Дженти объявил о выходе на драфт НФЛ
Раннинбек команды университета Бойзи Стейт Эштон Дженти заявил, что выходит на драфт НФЛ.
В прошедшем студенческом сезоне Дженти набрал 2,601 ярд на выносе — второй результат в истории после Барри Сандерса (2,628 ярдов в 1988 году).
В голосовании за приз Хайсмана Дженти занял второе место после Трэвиса Хантера из университета Колорадо.
«Бойзи Стейт» уступил «Пенн Стейт» в четвертьфинале студенческого плей-офф (14:31). Дженти в этом матче набрал 104 ярда за 30 попыток выноса.
Эксперты предсказывают Дженти выбор в первом раунде драфта. Чаще всего в мок-драфтах его отправляют в «Даллас Каубойс».
Драфт НФЛ пройдет 25–26 апреля.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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