Эштон Дженти объявил о выходе на драфт НФЛ

Раннинбек команды университета Бойзи Стейт Эштон Дженти заявил, что выходит на драфт НФЛ.

В прошедшем студенческом сезоне Дженти набрал 2,601 ярд на выносе — второй результат в истории после Барри Сандерса (2,628 ярдов в 1988 году).

В голосовании за приз Хайсмана Дженти занял второе место после Трэвиса Хантера из университета Колорадо.

«Бойзи Стейт» уступил «Пенн Стейт» в четвертьфинале студенческого плей-офф (14:31). Дженти в этом матче набрал 104 ярда за 30 попыток выноса.

Эксперты предсказывают Дженти выбор в первом раунде драфта. Чаще всего в мок-драфтах его отправляют в «Даллас Каубойс».

Драфт НФЛ пройдет 25–26 апреля.