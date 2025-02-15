«Майами» отчислил раннинбека Рахима Мостерта
Раннинбек Рахим Мостерт покидает «Майами Долфинс» после трех сезонов в составе.
За три года в «Майами» Мостерт набрал 2181 ярд и 23 тачдауна за 475 выносных попыток. В 2023 году он закончил сезон лидером по выносным тачдаунам (18).
В минувшем регулярном сезоне 32-летний Мостерт набрал лишь 278 ярдов на выносе, уступив роль главного бегущего Девону Эйчену.
Помимо Мостерта «Долфинс» также отчислили тайт-энда Дюрэма Смайта и корнербека Кенделла Фуллера.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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