«Майами Долфинс» будут номинальными хозяевами первого в истории НФЛ матча регулярного сезона в Мадриде
Клуб НФЛ «Майами Долфинс» сыграет матч регулярного сезона на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде следующей осенью.
«Долфинс», владеющие маркетинговыми правами на Испанию в рамках НФЛ, станут номинальными хозяевами матча. Их соперник определится позднее.
Это будет первый в истории матч регулярного сезона НФЛ в Испании. Руководители лиги выбирали между стадионами «Сантьяго Бернабеу» и «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде и сделали выбор в пользу домашней арены мадридского «Реала».
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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