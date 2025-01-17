«Майами Долфинс» будут номинальными хозяевами первого в истории НФЛ матча регулярного сезона в Мадриде

Клуб НФЛ «Майами Долфинс» сыграет матч регулярного сезона на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде следующей осенью.

«Долфинс», владеющие маркетинговыми правами на Испанию в рамках НФЛ, станут номинальными хозяевами матча. Их соперник определится позднее.

Это будет первый в истории матч регулярного сезона НФЛ в Испании. Руководители лиги выбирали между стадионами «Сантьяго Бернабеу» и «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде и сделали выбор в пользу домашней арены мадридского «Реала».