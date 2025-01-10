Агент Тайрика Хилла сообщил, что ресивер останется в «Майами»

Агент футболиста «Майами Долфинс» Тайрика Хилла Дрю Розенхаус опроверг информацию о том, что ресивер точно покинет команду.

Хилл не доиграл до конца матч заключительного тура регулярного сезона против «Нью-Йорк Джетс» и покинул поле по собственной воле. После игры он заявил, что уйдет из клуба.

Накануне с ресивером встретились генеральный менеджер «Долфинс» Крис Грир и главный тренер Майк Макдэниел. Розенхаус позитивно оценил результаты этой встречи.

«У них много поводов для беспокойств. Тайрик Хилл не один из них.

Тайрик очень эмоциональный человек. Все эмоциональные игроки, которых я представлял — им было не все равно. Тайрик хочет побеждать. Ему трудно смириться с невыходом в плей-офф

Не надо близко к сердцу воспринимать комментарии после игры. Они сделаны на эмоциях», — сказал Розенхаус.

Хилл впервые в карьере не сыграет в плей-офф по окончании регулярного сезона.

В сезоне–2024 он набрал 959 ярдов на приеме — минимальный показатель с 2019 года, когда он из-за травмы сыграл лишь в 12 матчах. Он также повторил антирекорд по тачдаунам за сезон (6).