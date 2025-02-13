«Джетс» потребовали от Роджерса прекратить выступления на шоу Пэта Макафи (The Athletic)
Новый тренерский штаб «Нью-Йорк Джетс» во главе с Аароном Гленном поставил несколько условий перед квотербеком Аароном Роджерсом. Об этом сообщает издание The Athletic.
Роджерс должен посетить все межсезонные мероприятия команды, а также прекратить участие в шоу Пэта Макафи.
В последние два сезон Роджерс стал регулярным участником шоу Пэта Макафи и комментировал как игру команды, так и события за ее пределами.
В прошлое межсезонье квотербек пропустил обязательные мини-сборы «Джетс» из-за запланированной поездки в Египет, за что был оштрафован клубом.
Ранее сообщалось, что Роджерс покинет «Джетс».
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: CBS Sports
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