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«Джетс» потребовали от Роджерса прекратить выступления на шоу Пэта Макафи (The Athletic)

Новый тренерский штаб «Нью-Йорк Джетс» во главе с Аароном Гленном поставил несколько условий перед квотербеком Аароном Роджерсом. Об этом сообщает издание The Athletic.

Роджерс должен посетить все межсезонные мероприятия команды, а также прекратить участие в шоу Пэта Макафи.

В последние два сезон Роджерс стал регулярным участником шоу Пэта Макафи и комментировал как игру команды, так и события за ее пределами.

В прошлое межсезонье квотербек пропустил обязательные мини-сборы «Джетс» из-за запланированной поездки в Египет, за что был оштрафован клубом.

Ранее сообщалось, что Роджерс покинет «Джетс».

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: CBS Sports
logoНФЛ
logoАарон Роджерс
logoНью-Йорк Джетс
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