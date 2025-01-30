Новым координатором защиты «Нью-Йорк Джетс» назначен Стив Уилкс

Стив Уилкс занял позицию координатора защиты в тренерском штабе «Нью-Йорк Джетс».

Ранее главным тренером «Джетс» стал Аарон Гленн. Планируется, что Уилкс будет назначать комбинации в защите.

Уилкс работал на этой должности в «Сан-Франциско Фотинайнерс» (2023), «Кливленд Браунс» (2019) и «Каролина Пэнтерс» (2017).

В 2018 году Уилкс возглавил «Аризона Кардиналс», однако был отправлен в отставку после первого же сезона.