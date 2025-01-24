Роберт Сале вернется на позицию координатора защиты «Сан-Франциско» (The Athletic)

Бывший главный тренер «Нью-Йорк Джетс» Роберт Сале займет позицию координатора защиты в «Сан-Франциско Фотинайнерс». Об этом сообщает издание The Athletic.

Сале работал на этой должности 4 сезона с 2017-го по 2020-й, после чего возглавил «Джетс».

За минувшие 3 сезона «Сан-Франциско» дважды менял координаторов защиты. Демико Райанс после сезона–2022 возглавил «Хьюстон Тексанс», а Стив Уилкс и Ник Соренсен были уволены после одного года работы.

За 4 неполных сезона в «Джетс» Сале выиграл 20 матчей при 36 поражениях.