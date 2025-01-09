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«Сан-Франциско» отчислит Джевона Харгрейва и сохранит в команде Дибо Сэмюела

Генеральный менеджер «Сан-Франциско Фотинайнерс» Джон Линч рассказал, что клуб планирует отчислить ди-тэкла Джевона Харгрейва.

Харгрейв подписал с «Сан-Франциско» 4-летний контракт на $84 млн в 2023 году, но в прошедшем сезоне отыграл всего 3 матча из-за порванного трицепса.

Отчисление защитника оставит в платежной ведомости клуба $8.6 млн неизрасходованных средств в 2025 году и $17.5 млн в 2026-м.

Также Линч заявил, что «Сан-Франциско» не намерен расставаться с ресивером Дибо Сэмюелом, а также приложит все усилия, чтобы как можно скорее продлить контракт с квотербеком Броком Парди.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
logoНФЛ
Брок Парди
logoДибо Сэмюэл
logoСан-Франциско
Джейвон Харгрейв
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