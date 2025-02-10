«Канзас-Сити» не смог выиграть Супербоул три раза подряд.

Сегодня команда проиграла «Филадельфии» со счетом 22:40 в Супербоуле-2025.

«Чифс » выиграли Супербоул в 2023 и 2024 годах. В этом году у них был шанс забрать третий титул подряд – такого не удавалось еще ни одной команде НФЛ .

Всего у «Канзас-Сити» пять выходов в Супербоул за 6 последних лет и три титула (2019, 2023, 2024).