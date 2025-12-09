Защитник «Цинциннати» Трей Хендриксон пропустит остаток сезона после операции

Эдж-рашер «Цинциннати Бенгалс» Трей Хендриксон может досрочно завершить сезон. По данным NFL Network, он намерен перенести операцию на мышцах кора. В случае хирургического вмешательства сезон-2025 для него будет окончен.

Хендриксон получил травму бедра в матче 6-го тура против «Грин-Бэй Пэкерс», после чего вышел на поле лишь однажды — в игре 8-го тура против «Нью-Йорк Джетс». С конца октября он больше не появлялся на поле, и есть вероятность, что он уже сыграл последний матч за «Цинциннати».

Участие Хендриксона в сезоне изначально было под вопросом: после двух сезонов подряд с 17,5 сэками он добивался пересмотра условий своего контракта. Клуб отказался идти на уступки, и конфликт был улажен только через корректировку последнего года договора — Хендриксон получил повышение зарплаты без долгосрочных гарантий.

Финансовая ситуация в «Цинциннати» и непростые отношения сторон делают вероятным уход Хендриксона в 2026 году: клуб может использовать франчайз-тег, но он будет слишком затратным в условиях крупных контрактов у квотербека и двух ключевых ресиверов.

За пять лет выступлений в «Бенгалс» Хендриксон оформил 61 сэк, четыре раза попал в Матч звезд и один раз в символическую сборную сезона (2024).