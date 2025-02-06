Майлс Гарретт проконсультировался с Леброном Джеймсом перед принятием решения покинуть «Кливленд»

Ди-энд «Кливленд Браунс» Майлс Гарретт рассказал, что сподвигло его на решение покинуть команду и запросить обмен.

«Я люблю Кливленд, но для меня всегда важнее всего было бороться за титул, побеждать в важных матчах и выигрывать призы Ломбарди. У нас в команде нет такой возможности.

Дело не в попадании в Зал славы, не в деньгах или рекордах. Тебя помнят, только если ты чемпион, если ты подарил городу титул, и не важно какому. Мы хотим, чтобы нас помнили», — объяснил Гарретт.

Также защитник «Браунс» отметил, что спросил совета у баскетболиста Леброна Джеймса, дважды покидавшего «Кливленд Кавальерс» за 22-летнюю карьеру.

«Узнавал, как этот переход сложился для него. О чем он думал, когда принимал решение покинуть «Кливленд»? Просто хотел удостовериться, что действую исходя из логики. Для него Кливленд, северо-запад Огайо — это дом. Для меня тоже», — добавил Гарретт.

Гарретт выступает за «Браунс» с 2017 года. Он 6 раз попадал в символическую сборную сезона и был признан защитником года по итогам сезона-2023.

За это время «Кливленд» дважды выходил в плей-офф и одержал там одну победу.