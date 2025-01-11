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Номинальными хозяевами лондонских матчей НФЛ в 2025 году будут «Джетс», «Браунс» и «Джегуарс»

НФЛ определила «домашние» команды в играх Международной серии, которые пройдут в следующем сезоне в Лондоне.

«Нью-Йорк Джетс» и «Кливленд Браунс» примут соперников на стадионе «Тоттенхэм», а «Джексонвилл Джегуарс» — на стадионе «Уэмбли».

Соперники этих команд будут определены позднее.

Помимо Лондона НФЛ запланировала матчи Международной серии в Мадриде (стадион «Сантьяго Бернабеу») и Берлине (Олимпийский стадион).

Начиная с 2025 года НФЛ может проводить до 8 матчей регулярного сезона за пределами США.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoНью-Йорк Джетс
logoДжексонвилл
logoКливленд
logoНФЛ
logoУэмбли
Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
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