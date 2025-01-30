Стоимость показа рекламных роликов во время Супербоула достигла $8 миллионов

Как минимум 10 рекламных роликов, которые будут показаны во время Супербоула LIX, были проданы телеканалу Fox за $8 млн.

По сравнению с прошлым финалом цены за показ 30-секундного ролика выросли почти на $500 тысяч. Обычно ежегодный рост составляет $100 тысяч.

В прошлом году Супербоул в среднем смотрели 123.7 млн телезрителей.

Супербоул пройдет в ночь с 9 на 10 февраля в Новом Орлеане. Начало матча — в 2:30 мск.

В финальном матче сыграют «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглс».