Стоимость показа рекламных роликов во время Супербоула достигла $8 миллионов
Как минимум 10 рекламных роликов, которые будут показаны во время Супербоула LIX, были проданы телеканалу Fox за $8 млн.
По сравнению с прошлым финалом цены за показ 30-секундного ролика выросли почти на $500 тысяч. Обычно ежегодный рост составляет $100 тысяч.
В прошлом году Супербоул в среднем смотрели 123.7 млн телезрителей.
Супербоул пройдет в ночь с 9 на 10 февраля в Новом Орлеане. Начало матча — в 2:30 мск.
В финальном матче сыграют «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглс».
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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