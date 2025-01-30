Post Malone выступит на фестивале перед началом Супербоула в Новом Орлеане
За три с половиной часа до начала Супербоула в Новом Орлеане, рядом со стадионом «Сизарс Супердоум», состоится приуроченная к финальной игре тейлгейт-вечеринка.
В рамках мероприятия пройдет музыкальный концерт, хедлайнером которого выступит артист Post Malone.
Концерт будет эксклюзивно транслироваться в прямом эфире на YouTube.
На прошлогоднем Супербоуле Post Malone исполнял песню «America the Beautiful» перед началом матча.
Супербоул LIX пройдет в ночь с 9 на 10 февраля и начнется в 2:30 мск.
В финальном матче сыграют «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглс».
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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