В перерыве Супербоула вместе с Кендриком Ламаром выступит SZA
Певица и музыкант SZA выступит в хафтайм-шоу Супербоула как приглашенный гость основного исполнителя Кендрика Ламара.
SZA выступает в жанрах R&B и хип-хоп. Она 4-кратная обладательница премии Грэмми. Ее сингл «Saturn» номинирован на две премии Грэмми, церемония пройдет в ночь со 2 на 3 февраля.
Супербоул пройдет в ночь с 9 на 10 февраля на стадионе «Сизарс Супердоум» в Новом Орлеане, штат Луизиана.
В прошлом году в хафтайм-шоу Супербоула выступал Usher. Его гостями были H.E.R., Джермейн Дюпри, Лил Джон, Лудакрис и Алиша Киз.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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