В перерыве Супербоула вместе с Кендриком Ламаром выступит SZA

Певица и музыкант SZA выступит в хафтайм-шоу Супербоула как приглашенный гость основного исполнителя Кендрика Ламара.

SZA выступает в жанрах R&B и хип-хоп. Она 4-кратная обладательница премии Грэмми. Ее сингл «Saturn» номинирован на две премии Грэмми, церемония пройдет в ночь со 2 на 3 февраля.

Супербоул пройдет в ночь с 9 на 10 февраля на стадионе «Сизарс Супердоум» в Новом Орлеане, штат Луизиана.

В прошлом году в хафтайм-шоу Супербоула выступал Usher. Его гостями были H.E.R., Джермейн Дюпри, Лил Джон, Лудакрис и Алиша Киз.