«Хьюстон» отправил в отставку координатора нападения Бобби Словика
Координатор нападения «Хьюстон Тексанс» Бобби Словик был уволен со своего поста. Вместе с ним покинул клуб и координатор линии нападения Крис Страуссер.
Словик работал в «Хьюстоне» два года. В прошлом сезоне квотербек Си Джей Страуд был признан лучшим новичком в нападении.
В минувшем сезоне Страуд набрал меньше пасовых ярдов и тачдаунов, чем в дебютном, а число перехватов выросло с 5 до 12. Также Страуд попал под сэк 52 раза — второй результат в лиге.
По ярдам в нападении «Тексанс» откатились с 12-го места в НФЛ до 22-го.
В минувшем сезоне «Хьюстон» защитил титул чемпиона в дивизионе Юг АФК, обыграл в первом раунде плей-офф «Лос-Анджелес Чарджерс», после чего уступил «Канзас-Сити Чифс».
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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