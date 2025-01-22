Джош Макдэниелс возвращается в «Пэтриотс» на позицию координатора нападения
Новый главный тренер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Майк Врейбел назначил Джоша Макдэниелса координатором нападения команды.
Макдэниелс впервые занял эту должность в бостонском клубе в 2006 году при тренере Билле Беличике. Дважды он возглавлял другие команды НФЛ — «Денвер Бронкос» (2009–2010) и «Лас-Вегас Рейдерс» (2022–2023), однако успехов там не добился.
Большую часть карьеры Макдэниелс работал с квотербеком Томом Брэди. В 2021 году он помог «Пэтриотс» выйти в плей-офф с квотербеком-новичком Маком Джонсом, которого добрали в Матч звезд после травмы Ламара Джексона.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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