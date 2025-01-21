Защитник «Хьюстона» Уилл Андерсон: «Нам нужно преимущество домашнего поля в плей-офф. Нельзя проигрывать таким командам, как «Джетс» и «Тайтенс»
Эдж-рашер «Хьюстон Тексанс» Уилл Андерсон подвел итоги сезона после поражения от «Канзас-Сити Чифс» (14:23) в дивизионном раунде плей-офф НФЛ.
«У нас фантастическая команда, кто бы что ни говорил. У нас есть квотербек. У нас есть все, что нужно. Надо продолжать набивать состав. Посмотрите на остальных участников плей-офф из АФК, они находят способы победить. Нам нужно в этом прибавить.
Нам нужно выигрывать больше матчей в регулярке, чтобы получать преимущество домашнего поля [в плей-офф]. Нельзя проигрывать таким командам, как «Джетс» и «Тайтенс». Надо обыгрывать «Детройт». Нельзя терпеть поражения», — сказал Андерсон.
«Хьюстон» выиграл дивизион Юг АФК с результатом 10–7 и занял 4-й посев в конференции — самый низкий среди чемпионов дивизионов.
В раунде уайлд-кард «Тексанс» дома обыграли «Лос-Анджелес Чарджерс», после чего играли на выезде с обладателями первого посева «Чифс».
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