Купер Капп не уверен, что сможет продолжить карьеру в «Рэмс»
Ресивер «Лос-Анджелес Рэмс» Купер Капп высказался о своем будущем после поражения от «Филадельфия Иглс» в плей-офф.
«По моим ощущениям, во мне еще много хорошего футбола. Точно буду играть в футбол в следующем году.
Обмен из «Рэмс», который едва не состоялся в ноябре? Кто знает, что произойдет. Я это не контролирую. Я бы хотел остаться в Лос-Анджелесе, но не знаю, как все будет выглядеть», — сказал Капп.
У 31-летнего Каппа осталось два года по действующему контракту. Если «Рэмс» отчислят игрока до 1 июня, то сэкономят $15 млн наличными и $7.5 млн под потолком зарплат.
В минувшей регулярке Капп поймал 67 передач на 710 ярдов с 6 тачдаунами. Он пропустил 4 матча из-за травмы голеностопа.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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