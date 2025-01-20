Стартовый гард «Вашингтона» Сэм Козми пропустит остаток плей-офф из-за травмы колена
Правый гард «Вашингтон Коммандерс» Сэм Козми порвал переднюю крестообразную связку в правом колене и пропустит остаток сезона.
Козми весь сезон отыграл в стартовом составе команды.
По ходу матча его заменил Трент Скотт.
«Вашингтон» сыграет в финале Национальной конференции против команды «Филадельфия Иглс».
Матч пройдет в следующее воскресенье, начало — в 23:00 мск.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем