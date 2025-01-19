Джейден Дэниелс побил рекорд Эндрю Лака по числу набранных ярдов в дебютный сезон с учетом плей-офф
Квотербек «Вашингтон Коммандерс» Джейден Дэниелс побил рекорд экс-квотербека «Индианаполис Колтс» Эндрю Лака по числу ярдов в нападении для новичков с учётом игр в регулярке и плей-офф.
В сезоне 2012 года Лак набрал 4,952 ярда в регулярке и матче раунда уайлд-кард.
Перед этой игрой у Дэниелса в активе было 4,763 суммарных ярда. В игре дивизионного раунда против «Детройт Лайонс» Дэниелс заработал 299 пасовых ярдов и 51 ярд на выносе.
Также Дэниелс стал всего лишь пятым квотербеком-новичком, вышедшим в финал конференции в XXI веке. До него это делали Бен Ротлисбергер (2004), Джо Флакко (2008), Марк Санчез (2009) и Брок Парди (2022).
В финале конференции «Вашингтон» сыграет на выезде с победителем матча «Филадельфия Иглс» — «Лос-Анджелес Рэмс».
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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