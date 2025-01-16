НФЛ. Плей-офф. «Канзас-Сити» сыграет с «Хьюстоном», «Детройт» встретится с «Вашингтоном» и другие матчи
19 января в плей-офф НФЛ пройдут матчи дивизионного раунда.
Национальная футбольная лига
Плей-офф
Дивизионный раунд
19 января, воскресенье
Канзас-Сити – Хьюстон – 0.30
Филадельфия – Лос-Анджелес Рэмс – 23.00
20 января, понедельник
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, играющие дома, указаны первыми.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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