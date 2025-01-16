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НФЛ. Плей-офф. «Канзас-Сити» сыграет с «Хьюстоном», «Детройт» встретится с «Вашингтоном» и другие матчи

19 января в плей-офф НФЛ пройдут матчи дивизионного раунда.

Национальная футбольная лига

Плей-офф

Дивизионный раунд

19 января, воскресенье

Канзас-СитиХьюстон – 0.30

ДетройтВашингтон – 4.00

ФиладельфияЛос-Анджелес Рэмс – 23.00

20 января, понедельник

БаффалоБалтимор – 2.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, играющие дома, указаны первыми. 

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoКанзас-Сити
logoХьюстон
logoЛос-Анджелес Рэмс
logoФиладельфия
logoДетройт
logoВашингтон
logoБаффало
logoБалтимор
результаты
logoНФЛ
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