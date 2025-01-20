Тэкл «Детройта» Пеней Сюэлл: «Несправедливо обвинять Джареда Гоффа в нашем вылете из плей-офф»

Линейный нападения «Детройт Лайонс» Пеней Сюэлл встал на защиту своего квотербека Джареда Гоффа после поражения от «Вашингтон Коммандерс» (31:45) в дивизионном раунде плей-офф НФЛ.

Гофф совершил в матче 4 потери мяча, бросив 3 перехвата и потеряв 1 фамбл. Один из перехватов был возвращен соперником в зачетную зону «Лайонс».

«Я вообще не понимаю, как в командном виде спорта люди могут возлагать вину на одного человека. Он же не один на поле. Я никогда это не пойму, но, с другой стороны, я обычно и не обращаю внимания на такую херню», — сказал Сюэлл.

«Детройт» по итогам регулярного сезона заработал первый посев в конференции, пропускал первый раунд плей-офф и принимал матч дивизионного раунда на стадионе «Форд Филд».

«Да, хотел бы я сыграть лучше, хотел бы лучше оберегать мяч. Очевидно, тот пик-сикс я бы хотел вернуть обратно — это было плохим решением с моей стороны. Остальные [перехваты] больше исходили из процесса игры, но все равно моя вина. Если бы я лучше оберегал мяч, у нас было бы больше шансов на победу», — сказал Гофф.

В прошлом сезоне «Детройт» проиграл на стадии финала конференции.